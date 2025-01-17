Patlayan Telefonu Tekmeleyerek Dışarı Çıkardı

Diyarbakır'da teknik servise getirilen bir telefonun bataryası dükkan sahibinin elinde patladı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, dükkan sahibi patlayan telefonu tekmeleyerek dışarı çıkarıdı.

Patlayan Telefonu Tekmeleyerek Dışarı Çıkardı

Diyarbakır'da teknik servise getirilen cep telefonunun bataryası, dükkan sahibinin elinde patladı. Dükkan sahibinin, telefonu tekmeleyip dışarı çıkardığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yenişehir ilçesindeki bir telefon teknik servisinde meydana gelen olayda, müşterinin değiştirmek için getirdiği cep telefonunun bataryası, tamir sırasında dükkan sahibinin elinde patladı. Dükkan sahibi, bu sırada telefonu yere doğru fırlatarak tekmeleyip, iş yerinden dışarı çıkardı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Telefon Diyarbakır
Rıza Apartmanı Davası... Sanıklar 4 Yıldır Birbirini Suçluyor Rıza Apartmanı Davası... Sanıklar 4 Yıldır Birbirini Suçluyor
Buzlu ve Kaygan Zeminlerde Botların Kaymasını Engelleyen Basit Çözüm! Bu Kadar Basit Buzlu ve Kaygan Zeminlerde Botların Kaymasını Engelleyen Basit Çözüm! Bu Kadar Basit
MEB Duyurdu Her Şey Sil Baştan! Veliler, Çocuklarını Sınıfta Bırakabilecek Çocuğunuzun Kaderi Sizin Ellerinizde...
Dar Olan Ayakkabıyı Tek Hamleyle Büyütme Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş Dar Olan Ayakkabıyı Tek Hamleyle Büyütme Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş
ÇOK OKUNANLAR
Kiracılara Gün Doğdu: Artık Bu Masrafı Ev Sahibi Ödemek Zorunda Kiracılara Gün Doğdu: Artık Bu Masrafı Ev Sahibi Ödemek Zorunda
81 İldeki Tüm Emekliler Yaşadı! Tamamen Ücretsiz Oldu, Bir Kuruş Para Alınmayacak 81 İldeki Tüm Emekliler Yaşadı! Tamamen Ücretsiz Oldu, Bir Kuruş Para Alınmayacak
Ne Kek Ne Meyve Suyu: Otobüste Muavin Herkese İkram Etti, Yolcular Ne Yapacağını Şaşırdı Ne Kek Ne Meyve Suyu: Otobüste Muavin Herkese İkram Etti, Yolcular Ne Yapacağını Şaşırdı
Altın Sahipleri Hop Oturup Hop Kalkacak: Pazartesi Resmen Başlıyor Altın Sahipleri Hop Oturup Hop Kalkacak: Pazartesi Resmen Başlıyor
Kuveyt Türk'ten Büyük Zam! Yüzde 42 Arttı Kuveyt Türk'ten Büyük Zam! Yüzde 42 Arttı