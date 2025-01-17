Patlayan Telefonu Tekmeleyerek Dışarı Çıkardı
Diyarbakır'da teknik servise getirilen bir telefonun bataryası dükkan sahibinin elinde patladı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, dükkan sahibi patlayan telefonu tekmeleyerek dışarı çıkarıdı.
Diyarbakır'da teknik servise getirilen cep telefonunun bataryası, dükkan sahibinin elinde patladı. Dükkan sahibinin, telefonu tekmeleyip dışarı çıkardığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Yenişehir ilçesindeki bir telefon teknik servisinde meydana gelen olayda, müşterinin değiştirmek için getirdiği cep telefonunun bataryası, tamir sırasında dükkan sahibinin elinde patladı. Dükkan sahibi, bu sırada telefonu yere doğru fırlatarak tekmeleyip, iş yerinden dışarı çıkardı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA