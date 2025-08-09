Paşalimanı Adası'nda Yangın! Sabah Çıktı, Birden Yayıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin birçok kentinde yaz boyu devam eden orman yangınları toplumu endişelendirirken, son olarak Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda sabah saatlerinde arazi yangını başladı. Hızla büyüyen alevlere müdahale müdahale devam ediyor.

RÜZGARLA YAYILDI

Nüfus olarak çok az kişinin yaşadığı küçük adada yangının çıkış nedeni bilinmezken, rüzgarın etkisi ile yayılan yangın, adada bulunan rüzgar enerji türbinlerine ulaştı.

İtfaiyenin müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: İHA