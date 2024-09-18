Park Halindeki Araçlara Çarparak Durabildi

Çorum Alaca'da park halindeki üç araca, kontrolden çıkan otomobil çarptı. Otomobilin şoförü yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Park Halindeki Araçlara Çarparak Durabildi

Çorum'un Alaca ilçesi Zile Caddesi’nde edilen bilgilere göre, Rıza Ç. (77) yönetimindeki 19 ABC 724 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde park halindeki 3 otomobile çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, Alaca Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazadan yaralı olarak kurtulan Rıza Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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