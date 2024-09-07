Palandöken'in Zirvelerine Kar Yağdı
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erzurum'da bulunan Palandöken dağının zirvelerine kar yağdı.
Erzurum'da aralıklarla etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kardan dolayı yurdun önemli kayak merkezlerinden Palandöken'in de bulunduğu dağın yüksek kesimleri kısmen beyaza büründü.
PALANDÖKEN’DE KIŞ GELİYOR
Türkiye’nin önde gelen kayak destinasyonlarından biri olan Palandöken, yüksek kesimlerine düşen kar ile kış mevsiminde kapılarını açmaya hazır hale geldi.
Kaynak: AA
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