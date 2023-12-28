Özgür Özel'den Erkan Baş'a 'Can Atalay' telefonu: Dayanışma ve destek duygularını iletti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen tahliye edilmemesi üzerine TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile görüştü.

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Özgür Özel'den Erkan Baş'a 'Can Atalay' telefonu: Dayanışma ve destek duygularını iletti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen tahliye edilmemesi üzerine TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile telefonda görüştü. Özel’in görüşmede; “Anayasa Mahkemesi kararına rağmen tahliye kararı verilmemesinin Anayasa'yı tanımamak anlamına geldiğini, bunun bizzat Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapıldığına işaret ettiği” bildirildi.

CHP Genel Başkanı Özel’in, tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay’ın AYM’nin 2. kez hak ihlali kararına rağmen hala tahliye edilmemesi ile ilgili olarak Erkan Baş ile telefonda görüştüğü duyuruldu. Konuya ilişkin CHP’den yapılan açıklama şöyle:

“Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi kararına rağmen tahliye edilmemesi üzerine Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile telefonda görüştü. Özel, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen tahliye kararı verilmemesinin Anayasa'yı tanımamak anlamına geldiğini, bunun bizzat Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapıldığına işaret etti. Özel, hukuki sürece ve eylemlilik sürecine ilişkin dayanışma duygularını ve desteklerini iletti.”

Kaynak: ANKA

Etiketler
Can Atalay Erkan Baş Türkiye İşçi Partisi - TİP CHP
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