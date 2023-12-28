AKP’li Belediyeden yandaşa yeni yıl hediyesi! Parkın içine çelikten sosyal tesis

GERÇEK GÜNDEM - AKP’li Bağcılar Belediyesi, Ulubatlı Hasan Parkı içine yaptıracağı ilave sosyal tesis ihalesini, AKP’den milletvekili aday adayı olan Reha Yeltekin’in şirketine verdi. Çelik konstrüksiyon olarak yapılacak yeni bina ve eski yapının tadilatı işi 16.4 milyon TL’ye ihale edildi.

Bağcılar 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan Ulubatlı Hasan Parkı’na yapılacak ilave sosyal tesis(kafeterya) yapılması ve eski yapının tadilatı işi ihalesinin sözleşmesi imzalandı. Tek teklifin verildiği açık ihaleyi Be-TO Mühendislik Müşavirlik İnş. Tic. Ltd. Şirketi, 16 milyon 473 bin 474 TL’ye aldı.

İmzalanan sözleşmeye göre 182 metrekare üzerin yapılacak olan çelik konstrüksiyon yeni yapı ile eski yapının tadilatı 30 ay içinde tamamlanması gerekiyor. Bir başka ifadeyle seçimden kısa bir süre önce yeni kafeteryanın açılması planlandı.

İhaleyi alan Be-TO Mühendisliğin çoğunluk hisseleri Reha Yeltekin’e ait. Bir çok şirket ve kooperatifte yönetim kurulu üyeliği bulunan Yeltekin, AKP çevreleriyle yakın ilişki içinde. MÜSİAD üyesi olan Yeltekin’in ve bir başka şirketten ortağı Burhan Özdemir AKP’den milletvekili aday adayı olmuşlardı.

YELTEKİN'İN FİRMALARINA İHALE YAĞIYOR

BE-TO Mühendislik Bağcılar Belediyesi’nden, sözleşmesini 20 Ocak 2023 tarihinde imzaladığı bir ihale daha almıştı. BE-TO’nun 12 milyon 962 bin 700 TL’ye aldığı asfalt yapa yapılması işinin süresi bu yıl sonunda bitiyor.

Yeltekin’in bir diğer firması olan Optimal Proje Yönetimi ve İnş. San. Tic. Ltd. Şirketi de, bu yıl İstanbul Valiliğinden aldığı ihalenin sözleşmesini 7 Aralık 2023 tarihinde imzaladı. Komutanlık binası ve ambar binaları yapımına ait proje ve ihale dosyasının hazırlanması işini Optimal 11 milyon 100 bin TL’ye almıştı.

Optima firması ayrıca bu yıl Sanayi Bakanlığı’ndan, 74 milyon 295 bin 90 TL’ye harita ve ihale dokümanları hazırlanması ihalesi almıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem