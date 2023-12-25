CHP lideri Özgür Özel İsmet İnönü'yü andı: 'Lozan Zaferi'nin mimarı, büyük bir asker...'

CHP lideri Özgür Özel, ölüm yıldönümünde Cumhuriyet'in ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü andı.

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CHP lideri Özgür Özel İsmet İnönü'yü andı: 'Lozan Zaferi'nin mimarı, büyük bir asker...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet’in ikinci cumhurbaşkanı ve CHP’nin eski genel başkanlarından İsmet İnönü’yü andı.

Özel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet’in ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü ölüm yıldönümünde andı.

Özel, paylaşımında “2'nci Cumhurbaşkanımız, Lozan Zaferinin mimarı, ülkemizi İkinci Dünya Savaşı'nın dışında tutmayı başarmış büyük bir diplomat, büyük bir asker, büyük bir siyaset insanı 2'nci Genel Başkanımız #İsmetİnönü'yü ölümünün 50'nci yıldönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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