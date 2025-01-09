Türkiye'de Ölmek Bile Adaletsiz: Vekile Ayrı, Vatandaşa Ayrı Tarife

Vergi uzmanı Ozan Bingöl’ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım cenaze yardımlarındaki adaletsizliği gözler önüne serdi. Bingöl, paylaşımına “Yaşarken de ölürken de adaletsiz!” notunu düştü.

Bingöl paylaşımında, milletvekilleri, memur ve SGK’lı çalışanların yakınlarına yapılan yardımlardaki farkları paylaştı.

Bingöl, 2025 yılında uygulanacak cenaze yardımı tutarlarını şöyle yazdı:

“-Vekil öldüğünde 115.431 TL,

-Emekli vekil öldüğünde 57.715 TL,

-Devlet memuru öldüğünde en düşük 19.238 TL’den az olmamak üzere,

-SGK’lı öldüğünde 4.888 TL olmak üzere, yakınlarına cenaze yardımı ödenmektedir.”

Yaşarken de, ölürken de adaletsiz!

2025 yılında;

-Vekil öldüğünde 115.431 TL,

-Emekli vekil öldüğünde 57.715 TL,

-Devlet memuru öldüğünde en düşük 19.238 TL’den az olmamak üzere,

-SGK’lı öldüğünde 4.888 TL olmak üzere, yakınlarına cenaze yardımı ödenmektedir. — Ozan Bingöl (@ozanbingoll) January 9, 2025

Kaynak: Haber Merkezi