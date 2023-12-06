Özak Tekstil işçilerine jandarma müdahalesi: 22 kişiye gözaltı

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Özak Tekstil’de çalışan işçiler hakları için direnirken jandarma müdahalesine uğradı. 22 kişi gözaltına alındı.

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Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Özak Tekstil’de çalışan işçiler sendika değiştirme baskısı ve işten atmalara karşı 27 Kasım’dan bu yana iş bırakma eylemlerini sürdüyor.

Fabrikanın bulunduğu sokak jandarma tarafından bariyerle kapatılırken, direnişin 10’uncu gününde Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) üyesi işçilere müdahale edildi.

Müdahele sonrası 22 kişi ise gözaltına alındı.

CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal, jandarma eliyle yapılan müdahaleye sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Tanal, “Şanlıurfa'da fabrika önünde haklarını talep eden Özak Tekstil işçilerine jandarma marifetiyle müdahale edildi. Kolluk kuvvetlerinin bu müdahalesi, keyfi ve orantısızdır. Her zaman patronlardan yana tavır alan AKP iktidarı, Özak Tekstil işçilerini baskıyla sindiremez! Anayasamızın 34. maddesine göre, herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Aynı zamanda sendika hakkı da anayasal bir haktır. Devletin ilgili birimlerini anayasaya uymaya davet ediyoruz. Patronu korumak yerine Özak Tekstil işçilerinin mağduriyetini giderin! Jandarma müdahalesi sonrası gözaltına alınan işçilerin de derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz!” diye yazdı.

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Mahmut Tanal CHP Şanlıurfa
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