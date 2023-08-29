Oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Ünal Silver tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Oyuncu Ünal Silver hayatını kaybetti

Uzun zamandır hastanede tedavi gören oyuncu Ünal Silver 75 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, oyuncunun menajerlik ajansı duyurdu.

Usta ismin menajeri Renda Güner, acı haberi sosyal medya hesabından "Usta oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.. Onu çok özleyeceğiz" notuyla duyurdu.

Ünlü oyuncunun neden hayatını kaybettiğine dair bir açıklama henüz yapılmadı.

ÜNAL SİLVER KİMDİR?

Oyunculuğu Almanya'da sürdürürken "Gümüş" olan soyadını, telaffuzu kolay olsun diye "Silver" olarak değiştiren Ünal Silver, Cem Yılmaz'ın "Hokkabaz" adlı filminde oynamak için 2006 Türkiye'ye gelmişti. Almanya'da ve Türkiye'de çok sayıda tiyatro oyunu, dizi ve filmde oynadı.

ÜNAL SİLVER'İN YER ALDIĞI PROJELER

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (İdris, 2020)

Tövbeler Olsun (2020)

Kurşun (Kerim Paşa, 2019)

Vurgun (Feyyaz, 2019)

Diriliş: Ertuğrul (Umur Bey, 2018)

Cinayet Masası İstanbul (Çetin Akbay, 2018)

No: 309 (Haluk Dayı, 2016-2017)

Aşk Yalanı Sever (Murat Aslan, 2016)

Şehrin Melekleri (Bedirhan Kurtoğlu, 2015)

Poyraz Karayel (Sadık Saygıner, 2016)

Kadim Dostum (Rafet, 2014)

Benim İçin Üzülme (Şahin, 2012-2013)

Muhteşem Yüzyıl (Şarlken, 2011)

Kuzey Güney (Atilla Sinaner, 2011-2012)

Gönülçelen (Burhan, 2010

Deli Saraylı (Amiral Sör Edward, 2010)

Bir Bulut Olsam (Aslan Bulut, 2009)

Sessiz Fırtına (Kör Rıfat, 2007)

Yalancı Yarim (Vahi Özkul, 2006)

Hilal, Feza and Other Planets (2020)

Between Two Dawns (İbrahim, 2020)

Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı (2017)

Deliormanlı (Deliormanlının Ustası, 2016)

Çarşı Pazar Çarşı Pazar (Belediye Başkanı, 2014)


Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Zagor İbrahim, 2014)

Benimle Oynar mısın? (Enver, 2013)

Zenne (Yılmaz, 2011)

Dedemin İnsanları (Deli Bayram, 2011)

Beni Unutma (Olcay'ın Babası, 2011)

Gölge (Salim, 2008)

Hokkabaz (Ayhan, 2006)

Mavi Kuş (Beşir Ağa, 2006)

Üçe Karşı Truva (2005)

Alles Getürkt! (2002)

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