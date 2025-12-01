Oxford Sözlüğü Açıkladı! İşte 2025’in En Popüler Kelimesi...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Oxford İngilizce Sözlüğü, 2025 yılının en popüler kelimesinin “rage bait” olduğunu duyurdu. Türkçeye “öfke yemi” olarak çevrilen bu ifade, özellikle çevrimiçi içerik dünyasında öne çıkıyor.

‘RAGE BAİT’ NE ANLAMA GELİYOR?

“Rage bait”, sosyal medyada veya internet ortamında insanları kışkırtmak, öfkelendirmek veya provoke etmek amacıyla yapılan paylaşımları tanımlıyor. Tartışma yaratmayı hedefleyen bu içerikler, kullanıcıların tepkisini çekmeye odaklanıyor. Sözlük yetkilileri, kelimenin kullanım sıklığının son 12 ayda üç kat arttığını belirtti.

Uzmanlara göre, “rage bait” içeriklerin temel hedefi, kullanıcı etkileşimini artırmak ve hesap ya da web sitesi trafiğini yükseltmek. Kısacası, öfke ve tartışma üzerinden dijital görünürlüğü artırmayı amaçlıyorlar.

Kaynak: DHA