Kabine Kritik Gündemle Toplanıyor: Karadeniz Gerilimi ve İmralı Ziyareti Masada

Geçtiğimiz hafta, Rusya’ya ait Kairos ve Virat isimli iki petrol tankeri, Türkiye kıyılarının 28 ve 35 mil açığında patlamaya maruz kaldı. Ukrayna, bu saldırıların “Deniz Bebeği” (Sea Baby) olarak adlandırılan insansız deniz araçlarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı ise olaylara ilişkin endişelerini dile getirerek, “Karadeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içinde meydana gelen bu hadiseler, seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur” ifadelerini kullandı. Kabinenin, Karadeniz’de artan gerilimin Türkiye’nin güvenliği ve bölgesel istikrar üzerindeki etkilerini ele alması bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunması öngörülüyor.

İMRALI ZİYARETİ GÜNDEMDE

Türkiye gazetesinin haberine göre, toplantıda ele alınacak bir diğer konu ise “Terörsüz Türkiye” vizyonu çerçevesinde yürütülen çalışmalar olacak. Bu kapsamda, TBMM’nin oluşturduğu İmralı heyetinin, terör örgütü PKK lideri Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair gelişmeler masaya yatırılacak. Görüşmede gündeme gelen konular, aktarılan mesajlar ve sürece dair ortaya çıkan yeni dinamikler tüm detaylarıyla değerlendirilecek.

BÖLGESEL KRİZLER MASAYA YATIRILACAK

Kabinenin diğer önemli gündem maddeleri arasında Türkiye’nin Gazze’ye yönelik insani yardım çalışmaları, uluslararası iş birliği ve bölgede barışa katkı sağlama çabaları bulunuyor. Filistin ve Sudan’daki insani krizler, Gazze’deki ateşkese rağmen İsrail’in saldırılarının devam etmesi, artan sivil kayıplar ve zorlaşan yaşam koşulları ile Türkiye’nin insani yardım koridorlarını güçlendirmek için atabileceği adımlar tartışılacak.

Bunun yanında ekonomideki güncel durum, enflasyon, fahiş fiyatlar ve asgari ücret artışı da toplantının kritik başlıkları arasında. Fiyat istikrarını bozan uygulamalara yönelik denetimlerin sonuçları ve planlanan yeni önlemler detaylı şekilde ele alınacak.

