Otomobiller Kavşakta Birbirine Girdi: 1'i Ağır 2 Yaralı

Edirne’de Malkara’dan İpsala istikametine giden L.K. (47) yönetimindeki otomobil, Dr. Sadık Ahmet Kavşağı’na yaklaştığı sırada kontrolden çıkarak aynı yönde giden M.E. yönetimindeki otomobile çarptı.

L.K. yönetimindeki otomobil, önce yolu ayıran bordür taşa, daha sonra üst geçidin altında bulunan başka bir bordür taşa çarptı ve demir bariyerleri aşarak bir AVM’nin bahçesinde durabildi.

Kazada, sürücü L.K ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan S.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, S.K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA