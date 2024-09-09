Armut Yüklü TIR Alev Alev Yandı

Mardin’de seyir halindeki TIR alev aldı. Armut yüklü TIR, kullanılamaz hale geldi.

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Armut Yüklü TIR Alev Alev Yandı

Olay, Kızıltepe-Nusaybin Yolu üzeri Kumlu Mahalle’sinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, plakası belirlenemeyen armut yüklü TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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