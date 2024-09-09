Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Elazığ’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Elazığ-Malatya Karayolu Gözeli kavşağında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önce minibüse çarpan otomobil ardından aydınlatma direğine çarptı.
Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA