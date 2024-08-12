Otomobil, TIR'a Çarptı: 2'si Çocuk 5 Yaralı

Afyonkarahisar’da TIR'la çarpışan otomobilde ikisi çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Otomobil, TIR'a Çarptı: 2'si Çocuk 5 Yaralı

Kaza, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu İscehisar ilçesi Çalışlar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.K. (53) idaresindeki 07 VS 38 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Çalışlar Kavşağı'nda N.A. yönetimindeki 03 AGB 205 plakalı TIR'ın dorsenine çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan M.Ö. (57), Ş.K. (39), Ü.E.K. (8) ile E.K. (3) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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