Ses Sistemi Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir araca ait ses sistemini çalan 4 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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Ses Sistemi Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Kaş ilçesinde yaşayan S. A, aracına zarar verildiği ve ses sisteminin çalındığı ihbarı üzerine Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekipleri harekete geçti. Şüphelilerinin O.U, H.N.K., A.S. ve E.P. tespit eden ekipler, evlerindeki aramada hırsızlık olayında çalınan malzemeler ele geçirdi.

Eşyalar sahibine teslim edilirken, olayın şüphelileri çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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