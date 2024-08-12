Cumhuriyet Savcısının Otomobili Devrildi

Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde Cumhuriyet Savcısı Yusuf Şahin'in kullandığı otomobil devrildi. Kazada Yusuf Şahin yaralandı. Savcı Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Cumhuriyet Savcısının Otomobili Devrildi

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde Dağkent Viyadüğü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mengen ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Yusuf Şahin yönetimindeki 06 BFH 179 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yolda yan yattı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek, yaralı savcıyı bulunduğu yerden çıkarttı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şahin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Savcı Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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