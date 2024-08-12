Hapis Cezasıyla Aranıyordu, Operasyonla Yakalandı!
Gaziantep’te polis ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 19 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik kent merkezinde operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 19 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Yakalanan şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.
Kaynak: İHA