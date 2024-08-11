Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı
Hatay’da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza; Antakya -İskenderun karayolu Maraşboğazı mevkinde meydana geldi.
Hatay’da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza; Antakya -İskenderun karayolu Maraşboğazı mevkinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak ters döndü.
Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 vatandaş olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA