Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Hatay’da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza; Antakya -İskenderun karayolu Maraşboğazı mevkinde meydana geldi.

Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Hatay’da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza; Antakya -İskenderun karayolu Maraşboğazı mevkinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak ters döndü.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 vatandaş olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA

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