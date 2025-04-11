Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı, 1 Yaralı

Tekirdağ'da akşam saatlerinde Tepe Değirmenleri mevkiinde yaşanan kazada, bir otomobil ile motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle caddede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA