Oto galeride korkutan yangın

Alınan bilgilere göre, Düziçi ilçesi Refik Cesur Bulvarı eski sanayi kavşağında bir oto galerici dükkanında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangında çok sayıda otomobil de yangından etkilendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken çevredeki vatandaşlar otomobilleri kurtarmak için seferber oldu. Yangında ölen yada yaralanan olmazken dükkanda ve otomobillerde maddi hasar oluştu.

Yangına ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA