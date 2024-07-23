AKP'li Çelik'ten 'Kanlı Yasa'ya Savunma: 'Haksızlık' Diyerek Protestoları Hedef Aldı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açacak olan kanun düzenlemesine ilişkin, “Bunun ‘katliam yasası’ gibi sunulması haksızlıktır" dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Burada esas mesele, ortada büyük bir problem yok da biz yasa yapıyor değiliz. Tabi ki bütün canlılara saygı göstermek zorundayız.

Ötanazi ifadesinin düzeltilmesiyle ilgili bir düzenleme söz konusu. İnsanımızın canını yakan bir mesele var. Arzu ettiğimiz şey bunu sokaklarımızda görmemektir.

Bunu bir katliam yasası gibi sunmak son derece yanlıştır. Arzumuz sokakların güvenli hale gelmesidir. ‘Şöyle hesap sorarız böyle yaparız’ bunları üzücü buluyorum. Türkiye’nin sokakları güvenli hale gelecek.

Biz burada net bir tutum takınmalıyız. Herhangi bir şekilde sokakta saldırılara uğratılmasına karşı olunmalı. Bunu sadece şehir merkezlerinde gördüğümüz gibi kabullenmeyin. Bizim siyasetimizin gerisindeki, eksenindeki değerlerin esası bütün varoluşa saygı, merhamet şeklindedir. Arzumuz sokaklarımızın güvenli hale gelmesidir.

Esas mesele ortak akıl ile hareket etmek. Türkiye'nin sokakları güvenli hale gelecek. Yasayla ilgili birçok eylem planı oluşturulmuştur. Tutup da bunu farklı bir yere çekmenin lüzumu yoktur."

ÖZEL'E YANIT VERDİ

CHP lideri Özgür Özel’in "Kürtler “ben eşit hissetmiyorum” diyorsa o hissedene kadar hep birlikte mücadele edeceğiz" ifadelerine de yanıt veren Çelik, "Özel'in cümlesinin altını doldurması gerekir. Tarihi olarak geç kalınmış bir açıklama. Eşitsizlikle ilgili olan uygulamalar, eylemler AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından itibaren yaptığımız reformlarla, bütün yurttaşlarımızın kendi kimlikleri konusunda eşit haklara sahip olması, bütün vatandaşlarımıza yansıması şeklinde büyük adımlar attık" diye konuştu.

TRT’nin Kürtçe kanalı olduğunu hatırlatan Çelik sözlerine şöyle devam etti:

"Birçok yasaklar kalktı. Türkiye terörle mücadele, bu tip alanların yaratılmasında büyük işlere imza atıldı. Biz bu adımları atarken yaptığım bir konuşmada Kürk vatandaşlarımıza karşı eşit olmayacak durumları kaldırırken karşımızda CHP'li milletvekilleri vardı. Özel'in açıklamaları Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü sorununu çözeceğiz gibi tarihi bir açıklama olmuştur. Zamanında biz bu meseleleri çözmek için önemli adımlar attık. Türkiye'de yurttaşlarımızın vatandaşlarımızın anayasal vatandaşlık konusunda daha fazla yararlanması için yüce Meclis'imiz zaten çalışıyor."

'YUNANİSTAN KIBRIS'I YUTMAK İSTİYOR'

Çelik, açıklamalarında Yunanistan Savunma Bakanı’nın açıklamalarına da tepki gösterdi. Çelik, konuya ilişkin şunları söyledi:

Kıbrıs Türk davasının önemli aşamalarından olan Barış Harekatı'nın 50. yılını kutladık. Yunan tarafından yapılan açıklamalardan da görüyoruz ki Kıbrıs konusuna sahip çıkmamız önemli. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi federal çözümün olmadığını tüm dünya görmektedir. Yunan Bakanın açıklamasının da federal yönde bir açıklama olmadığı, tüm Kıbrıs'ı yutmak olduğu görülmektedir. Ancak bu mümkün olmayacaktır."