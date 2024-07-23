Muğla'daki Orman Yangını Söndürüldü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir evde başlayan yangın ormana sıçradı. Yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

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Muğla'daki Orman Yangını Söndürüldü

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Köyceğiz'in Karaçam Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında yerleşim yeri içindeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yangın diğer evlere ve ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için alevlere havadan ve karadan müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yapılan ilk belirlemelere göre 2 ev ve 1 ahırın zarar gördüğü tespit edilen yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.

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