Valiliğin Kararı Kuaförleri Çileden Çıkardı

İstanbul’da kuaförler ve berberler, pazar günleri iş yerlerinin kapatılması kararına karşı çıktı. Kağıthane’de bir araya gelen kuaför ve berberler "Sektörümüzün en çok hizmet verdiği günlerden biri olan pazar günlerinin kapanma kararıdır. Sizlerin ve birçok değerli meslektaşımızın fikrine ve onayına sunulmayan bu karara karşı çıkıyoruz" açıklamasını yaptı.

Ticaret Bakanlığı'nın berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması kararı üzerine İstanbul’da tatil günü Pazar olarak belirlendi. Berber ve kuaförler, bu karara tepki göstererek bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Basın toplantımızın amacı sektörümüzün en çok hizmet verdiği günlerden biri olan pazar günlerinin kapanma kararıdır. Sizlerin ve birçok değerli meslektaşımızın fikrine ve onayına sunulmayan bu karara karşı çıkıyor, İstanbul gibi büyük bir metropolde binlerce kuaför varken sadece 300 oyla bu kararı kimler aldı? Nasıl aldı? Bunun sorgulamasını yapıyoruz. Sayın Oda Başkanı ve Federasyon Başkanının bu yanlış kararına itiraz ettiğimizi kamuoyunda açıklıyor ve hakkımızı savunmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz... Bu sancılı iki haftanın sonunda hakkımızı aradığımızı ve devletimizin gerekli mecralarında açacağımız davaları bildirmekte ve bu işi yönetmekten büyük gurur ve şeref duyuyoruz. Bu sancılı sürecin takipçisi ve verilen bu kararın durdurulması adına idari mahkemeye değerli avukatlarımız aracı ile talebimizi iletip toplanmış olduğumuz binlerce imza sahibi meslektaşımızın sesini duyurarak bu süreçte belki bu toplantıdan sonra Sayın Valimiz ve Ticaret Bakanımız ile tekrar bir düzenleme yapacağınızı umut ediyoruz. Şu an bizimle aynı saatte başkent Ankara'da eş zamanlı yaptığımız bu toplantı ve basın açıklamasından sonra umarım diğer oda ve dernek başkanları da örnek olup bulundukları makamın hakkını vererek esnafın yanında olurlar. İki haftada ulaştığımız kitlenin yüzde 85'i kapanma karşıtıdır. Bu kararın yanlış olduğunu savunuyor, karara karşı olan meslektaşlarımızın da sözcüsü olduğumuzu da buradan yetkili mercilerimize duyuruyoruz"

Kaynak: ANKA