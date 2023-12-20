ÖSYM'den 'KPSS' açıklaması: Süre uzatıldı

KPSS sınavı hakkında bir duyuru yayımlayan KPSS, kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için tercihlerin uzatıldığını belirtti.

ÖSYM'den 'KPSS' açıklaması: Süre uzatıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için tercihlerin 27 Aralık’a kadar süreceğini bildirdi.

ÖSYM, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için aday tercih başvurularının başladığını bildirdi.

Kurumun internet sitesinden yapılan duyuruda, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca yerleştirme yapılacağı belirtildi. Adayların, yayımlanan KPSS-2022/2 tercih kılavuzuna göre tercih işlemleri bugün saat 10.00 itibarıyla başlayarak 27 Aralık saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılabilecek.

Kaynak: İHA

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