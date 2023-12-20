'Komünist Başkan' aday olabileceği üç ili canlı yayında açıkladı

Seçimlerde nereden aday olacağı merak edilen 'Komünist Başkan' Fatih Mehmet Maçoğlu aday gösterilebileceği 4 ili canlı yayında açıkladı.

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'Komünist Başkan' aday olabileceği üç ili canlı yayında açıkladı

'Komünist Başkan' olarak bilinen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, TELE1 canlı yayına konuk oldu. Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart yerel seçiminde nereden aday gösterilebileceği sorusunu yanıtladı.

İSTANBUL, İZMİR, AYDIN...

Maçoğlu, Tunceli Belediye Başkanlığı’nın yanı sıra İstanbul, İzmir ve Aydın’da bazı ilçe belediyeleri konusunda araştırmalar yapıldığını, araştırma sonuçları ve ittifak yaptıkları siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri ile yapılacak görüşmelerin ardından nereden aday olacağına karar verileceğini söyledi.

Gazeteci Ferit Demir, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun batı illerinden bir ilçeden aday gösterileceğini iddia etmişti.

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2024 Yerel Seçimleri
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