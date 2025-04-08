Ordu'da Uyuşturucu Operasyonlarında 3 Tutuklama

Ordu'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Ordu'da Uyuşturucu Operasyonlarında 3 Tutuklama

Ordu’daki operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. 2 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verildi.

Ekiplerin son 2 haftada yaptıkları çalışmalarda 826,52 gram esrar, 459 gram esrar, 9 gram metamfetamin, 21,5 gram sentetik kannabinoid, 12 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Çalışmalar sonucu gözaltına alınan 5 şüpheli şahıstan 3’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 3 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Operasyonların süreceği mesajı verildi.

Kaynak: İHA

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