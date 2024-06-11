Olympos’ta Kadir’s Ağaç Evleri yangında küle döndü

Olympos’ta bulunan Kadir’s Ağaç Evleri gece saatlerinde meydana gelen yangında ikinci kez tamamen yandı.

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Gece 03.00 sıralarında Antalya’nın Kumluca ilçesi Olympos Turizm Merkezi’nde Kadirs Ağaç Evleri’nde yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire Başkanlığı’na bağlık ekiplerin hızlı müdahalesine rağmen turistik tesis tamamen yandı.

Tesiste konaklayan az sayıdaki müşteri kendi imkanlarıyla yangın yerinden uzaklaşırken, herhangi can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangının klimadan çıktığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili geniş tahkikat jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

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