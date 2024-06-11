Satışlar düştü: Kurbanlıklarda indirim yapıldı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Bursa’da satışlar istenen seviyede olmayınca, satıcılar indirim yaptı.

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Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Bursa’da kurulan kurban pazarında kurbanlıklar alıcılarını bekliyor. Satışlar istenen seviyede olmayınca Güneydoğu ve Doğu Anadolu’dan gelen satıcılar fiyatlarda indirim yaptı. Müşteriler ise daha fazla indirim için son günleri bekliyor.

Osmangazi Belediyesi Kurban Pazarında çadır kuran satıcılar; büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için alıcıları beklerken, bayrama sayılı günler kala kurbanlıkların beklenenden daha az satıldığını söylediler. Büyükbaş hayvanların fiyatı 100-200 bin TL arasında satılırken, küçükbaşlar ise 10-25 bin TL’ye kadar alıcı buluyor. Kars’tan 40 büyükbaş hayvanla Bursa’ya gelen bir satıcı, "Şu an elimde 30 tanesi kaldı. Bayrama 6 gün kaldı, Şu an kimse gelmiyor, vatandaşları bekliyoruz. Vatandaş indirim yapmamızı bekliyordu, indirim de yaptık. 1 hafta önce 110 bin liralık hayvanı şu an 85-90 bin liraya kadar düşürdük" diye konuştu.

Bingöl’den 22 büyükbaş hayvan ile Bursa’ya gelen bir diğer satıcı ise, "Bu sene umduğumuzu bulamadık, verim alamıyoruz. İndirim yaptığımız halde vatandaşlar hala indirim bekliyor. Son günlerde satıcılar hayvanları geri götürmemek için ucuz fiyattan verir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Kurban Bayramı
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