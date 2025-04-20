Ölbe Vadisi’ndeki Doğa Yürüyüşü Yoğun İlgi Gördü

Elazığ’da Turizm Haftası çerçevesinde Ölbe Vadisi’nde düzenlenen doğa yürüyüşü yoğun ilgi gördü.

Ölbe Vadisi’ndeki Doğa Yürüyüşü Yoğun İlgi Gördü

Elazığ’da Turizm Haftası çerçevesinde Ölbe Vadisi’nde doğa yürüyüşü düzenlendi.
Elazığ’da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından Ölbe Vadisi’nde doğa yürüyüşü düzenlendi.

YOĞUN KATILIM

Yoğun katılımın gerçekleştiği etkinlikte katılımcılar doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Elazığ Doğa Sporları Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen yürüyüşe, il müdürlüğü çalışanları, turizm uzmanları, kulüp üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda doğasever katıldı.

Yaklaşık 4 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen yürüyüş, Göllübağ Köyü’nden başlayarak Oymaağaç Köyü’nde sona erdi.

Trekking ve dağcılık disiplin kurallarına uygun şekilde yapılan etkinlik boyunca katılımcılar doğanın sunduğu eşsiz manzaralar eşliğinde yürüyüşlerini tamamladı. Etkinlikte çevre duyarlılığı ön plana çıkarılırken, ‘Doğaya bırakacağımız tek şey ayak izlerimizdir’ mesajı vurgulandı.

Kaynak: AA

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