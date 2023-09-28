Okulda öğretmenlere saldırı girişiminde bulunmuştu: Tutuklandı

Eskişehir’de Doktor Safa Halaç Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu’nda öğretmenlere saldırı girişiminde bulunan Ö.K. tutuklandı.

Okulda öğretmenlere saldırı girişiminde bulunmuştu: Tutuklandı

Eskişehir’de okula girerek öğretmenlere bıçak çeken şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde özel gereksinimli öğrencilerin bulunduğu bir okula giren Ö.K., öğretmenleri ve çevreyi rahatsız etmeye başladı. Öğretmenlerin uyarıları sonrasında cebindeki bıçağı çıkartarak sallamaya başlayan Ö.K. ile öğretmenler arasında arbede çıktı.

Ö.K., öğretmenler tarafından etkisiz hale getirildi. Arbede sırasında düşen bir öğretmen ise dizinden yaralandı.

İhbar üzerine gelen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Ö.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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