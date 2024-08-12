Okul Müdürünü Zincirle Darp Eden Yabancı Uyruklular Kaçtı! Emniyet Müdürlüğü Yakalama Kararı Çıkarttı

Çorum’da 5 Haziran’da okul müdürünü ve okul görevlisini zincirle darp eden şahısların yurt dışına kaçak yollarla kaçtığı haberinin sosyal medyada gündem olmasının ardından Çorum İl Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı. Olaya karışan kişiler için yakalama kararı çıkarıldığı açıklandı.

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Okul Müdürünü Zincirle Darp Eden Yabancı Uyruklular Kaçtı! Emniyet Müdürlüğü Yakalama Kararı Çıkarttı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Çorum Merkez Başöğretmen Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda 5 Haziran 2024 tarihinde meydana gelen olayla ilgili olarak bugün yerel ve ulusal basında yer alan haberler hakkında açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Olaya karıştığı anlaşılan yabancı uyruklu göçmenlerin kimlikleri tespit edilerek, haklarında yurtdışı çıkış yasağı ve yakalama kararı çıkarılmıştır. Olaya ilişkin soruşturma titizlikle devam etmektedir" denildi.

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Kaynak: İHA

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