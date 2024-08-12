AFAD Duyurdu: Suriye'de Deprem! Hatay'dan Hissedildi
AFAD tarafından yapılan paylaşıma göre Suriye'nin Hamah kentinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Hatay'ın Yayladağı ilçesinden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Suriye'nin Hamah kentinde 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
Derinliği 24.77 km olarak ölçülen depremin, Hatay'ın Yayladağı ilçesinden de hissedildiği aktarıldı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 12, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Salamiyah, Hamah (Suriye) - [104.47 km] Yayladağı (Hatay)
Tarih:2024-08-12
Saat:21:30:42 TSİ
Enlem:35.17056 N
Boylam:36.94028 E
Derinlik:24.77 km
Detay:https://t.co/sbIiPJ8KFq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan ölçüme göre ise depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 12, 2024
SURIYE https://t.co/bHCfAGeg7V
12.08.2024, 21:30:41 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 5.9 km#Kandilli
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