AFAD Duyurdu: Suriye'de Deprem! Hatay'dan Hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Suriye'nin Hamah kentinde 3.9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Derinliği 24.77 km olarak ölçülen depremin, Hatay'ın Yayladağı ilçesinden de hissedildiği aktarıldı.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan ölçüme göre ise depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı.