Oğuz Demir'den Dikkat Çeken Hesap! Doğal Gaz Zammı Gerçekten Yüzde 38 Mi?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Çarşamba günü internet sitesinde, mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretim amaçlı ağustos ayı doğal gaz tarifesini yayımladı. Buna göre konutlarda kullanılan doğal gaza 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 38 zam geldi.

Ekonomist ve Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Doç. Dr. Oğuz Demir, "Bütün bu gündem içinde gözden kaçmasın" diyerek Aralık 2023'te 400 TL olarak ödenen doğal gaz faturasının bu kış yaklaşık 720 TL olarak ödeneceğine dikkat çekti.

Demir, 25 metreküplük bedava kullanım bittiği ve yüzde 38'lik zamma dikkat çekerek, "Zam yüzde 80! Enflasyon tahmini kadar zam yaptıklarını söylüyorlar ya, tamamen yalan!" dedi.

Bütün bu gündem içinde gözden kaçmasın. Aralık 2023'te 400 TL doğalgaz faturası ödediyseniz bu yıl kışın yaklaşık 720 TL ödeyeceksiniz.



Neden?



➡️ 25m3 bedava kullanım bittiği ve

➡️ %38'lik zam geldiği için



Zam oranı %80!!



Enflasyon tahmini kadar zam yaptıklarını söylüyorlar… — Doç. Dr. Oğuz Demir (@droguzdemir) August 3, 2024

BOTAŞ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

BOTAŞ, Ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında %38, yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatında ise %33,1 artışa gidildiğini bildirmişti.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, Kuruluşun doğal gaz toptan satış fiyatlarını; piyasa koşulları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmakta olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, "Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yıllık doğal gaz tüketimi 300 binm Sm3 ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın toptan satış fiyatına %33,1, konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatına %38,0 oranında artış yapılmıştır" denilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem