Vatandaşlar Hayvan Barınağının Yıkılmasına Tepki Gösterdi

Ankara'da belediyeye ait hayvan barınağı yıkıldı. Barınakta bulanan köpeklerin büyük bölümü başka bir barınağına taşınırken, bazıları uzun süredir yaşadıkları alanda ağaçların altını kendilerine yuva yaptı. Hayvanseverler duruma tepki gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait, Gölbaşı ilçesindeki hayvan barınağı, iddiaya göre bölgeye başka bir proje yapılacağı gerekçesiyle yıkıldı. Barınakta bulanan köpeklerin büyük bölümü Ankara Büyükşehir Belediye'nin başka bir barınağına taşındı. Ancak bazı köpekler uzun süredir yaşadıkları alanda ağaçların altını kendilerine yuva yaptı. Bölgede bulunan bazı ağaçlar da devlet ormanı vasfında bulunmadığı gerekçesiyle kesildi. Belediyelerin barınak yapmasını öngören sokak köpeklerine ilişkin düzenlemenin yasalaştığı bir dönemde hayvan barınağının yıkılmasına hayvanseverler tepki gösterdi.

Tenay Yücel, "Burası 26 sene öncesine kadar bir vakfa aitti. Daha sonra Gölbaşı Belediyesi'ne devredildi. Gölbaşı Belediyesi'nden Ankara'da çok fazla sayıda canımız olduğu için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Büyükşehir, buradaki canları başka bir barınağa taşıdı. Ancak yakalanamayanlar ve yaşlılar burada kaldılar. Ne yapılacak buraya, söylenmiyor da" dedi.

Serap Ertekin, hayvanlarla ilgili yeni yasayı hatırlatarak, "'Hayvanları toplayıp barınaklara koyun' diyorlar. Elimizde hazır bir barınak var zaten. O zaman elimizde hazır bu barınak varken neden biz bunu yok etmeye çalışıyoruz, bu hayvanları ortada bırakıyoruz? Bu hayvanların evi burası zaten. Evlerinden sokağa nasıl atabilirsiniz ki hayvanları? Biz bunun için çalışıyoruz. Belediyeye gitmemizin nedeni buydu. Ve buradaki ağaçların kesilmeyeceğini, hayvanların kalabileceğini söylediler; ama biz her gün geldiğimizde ağaçların kesildiğini ve hayvanların yaşam alanının daha sınırlandığını görüyoruz" diye konuştu. Ertekin, hayvan barınağının yıkıldığı alana otopark yapılacağını da iddia etti.

Yıkımı gerçekleştiren Gölbaşı Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise bölgede kaçak yapılaşma ve asayişle ilgili sorun ve şikayetler geldiği, bunun üzerine temizlik çalışması yapıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA