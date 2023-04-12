Öğretim üyesi Ebubekir Sofuoğlu, AKP'li üç kadın vekili hedef aldı

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma şartı olarak ileri sürdüğü, daha sonra da yalanladığı 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un değiştirilmesi talebine "Kırmızı çizgimizdir" diyen AKP Genel Başkanvekili Özlem Zengin "yüzlerce tehdit mesajı aldığını" söylemişti.

Özlem Zengin, Sakarya Üniversitesi'nden Ebubekir Sofuoğlu tarafından da hedef gösterildi.

Sofuoğlu, Twitter hesabından, AKP'de 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u savunan üç kadın milletvekilini hedef gösterdi.

Sakarya Üniversitesi tarih bölümü öğretim üyesi Ebubekir Sofuoğlu Twitter hesabından, AKP Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Aile Bakanı Derya Yanık ve AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in fotoğraflarını paylaşarak, tehdit etti.

Sofuoğlu "Listenin neresinde olurlarsa olsunlar, Kabe'nin örtüsüne sarılı olsalar bile, cehennem soğuyuncaya kadar, cehennem soğuyuncaya kadar, cehennem soğuyuncaya kadar..." diye yazdı.

KENDİNİ ALLAH ZANNEDEN İNSANLARA SÖYLÜYORUM

Sofuoğlu'nun paylaşımına tepki gösteren Özlem Zengin "Bu tehdit değil de ne?" diye sordu. CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'ya açıklamalarda bulunan Zengin, şunları söyledi:

"Size ilettiğim tweet’te 'Listenin neresinde olursa olsun Kabe’nin örtüsüne sarılı olsalar bile cehennem soğuyuncaya kadar…, Cehennem soğuyuncaya kadar… Cehennem soğuyuncaya kadar…' ifadeleri var. Bu tehdit değil de nedir? Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum. Ben elhamdülillah müslümanım, şu anda abdestliyim, oruçluyum ve cennete kimin gidip gitmeyeceğine sadece Allah karar verir. Bu tehdidi yapanlar AK Parti’li falan da değiller.

Ramazan günü bir Müslümana bu üslup yakışır mı? Ben artık Allah’a havale ediyorum. Kadınları tahkir ederek bir yere varamazlar. Burası bir kadın memleketi. Bu salonu görüyorsunuz yarısından fazlası kadınlar. AK Parti'yi kadınlar inşa etti. Kadın haklarından geri adım yok."