Erdoğan ile Bozdağ arasında kriz iddiası: ‘Ben öyle uygun gördüm…’

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan arasında kriz yaşandığı iddia edildi.

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Erdoğan ile Bozdağ arasında kriz iddiası: ‘Ben öyle uygun gördüm…’

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen “Torba Kanun” ile Yargıtay ve Danıştay üyelerinin maaşlarına 15 bin TL’ye varan oranlarda zam yapılmak istenmesi, yargıda hâkim ve savcıların tepkisini çekmişti. Yargıtay ve Danıştay üyeleriyle aynı statüde olan birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılar düzenleme dışında tutulurken, yargıda oluşan rahatsızlığın ardından Yargıda Birlik Derneği’nde (YBD) binin üzerine hâkim ve savcının istifa ettiği ortaya çıkmıştı.

Halk TV’den Seyhan Avşar'ın haberine göre; Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve yardımcıları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek bu düzenlemeye karşı olduklarını söyledikleri iddia edildi. Bakan Bozdağ söz alarak, “Şimdi biz Yargıtay ve Danıştay’a zam yapıyoruz. Ancak alt kademeye yapılmazsa bu durum tepki çeker. Sistemin yükünü ilk derecedekiler çekiyor. Bu düzenleme ile maaş rejim sistemi bozulacak, bu da sıkıntı olur. Lütfen bu düzenlemeyi onaylamayın, sıkıntı olur. Şimdi herkes beni suçlayacak. En kötü bakan olarak anılmak istemiyorum” dediği öne sürüldü.

‘ERDOĞAN KARŞI ÇIKTI’ İDDİASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Bozdağ’ın bu sözlerine, “Biz bu düzenlemeyi Yargıtay ve Danıştay’ı Anayasa Mahkemesi düzeyine çıkarmak için yaptık. Şimdi sırası değil. Ayrıca Meclis kapanıyor. Teknik çalışma lazım” diyerek karşılık verdiği iddia edildi.

“SENİ ADAY GÖSTERDİM”

İddialara göre bu konuşmanın sonunda yeniden Bekir Bozdağ’a dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bekir seni Urfa’dan aday gösterdim” dedi. Bozdağ ise kendi memleketinden seçime girmek istediğini belirtti. Ancak Erdoğan, “Ben öyle uygun gördüm Bekir” diyerek konuşmasını bitirdiği öne sürüldü.

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