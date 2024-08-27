Oğluyla Kavga Eden Çocuğu Arabayla Ezmişti! Ev Hapsi Cezası Tutukluluğa Çevrildi

Bolu’nun Gerede ilçesinde oğlu ile tartışan 12 yaşındaki çocuğu otomobili ile ezen anneye ev hapsi cezası verilmişti. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından tepkiler yağarken, mahkeme kadının cezasını tutukluluğa çevirmeye karar verdi.

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Oğluyla Kavga Eden Çocuğu Arabayla Ezmişti! Ev Hapsi Cezası Tutukluluğa Çevrildi

Bolu’nun Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi’nde 11 Ağustos’ta meydana gelen olayda, G.M.U. isimli kadın, Belkıs Sabancı Sokak üzerinde arkadaşıyla birlikte bisiklete binen 12 yaşındaki S.E.Y’i otomobiliyle ezdi. Kadın göz göre göre, çocuğun üstüne aracı sürerken, S.E.Y. aracın altında kaldı, arkadaşı ise kıl payı kurtuldu. Aracın altında kalmaktan kurtulan çocuk, arkadaşını otomobilin altında görünce korkuyla sağa sola kaçışarak S.E.Y’yi çıkarmaya çalıştı.

OĞLUYLA KAVGA ETMİŞ

Çocuk aracın altından çıkarken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerde, çocuğun vücudunda bazı kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. S.E.Y’nin, olayı gerçekleştiren G.M.U’nun oğlu ile arkadaş olduğu, çocuklar arasında kavga yaşandığı bu sebeple olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

EV HAPSİNDEN TUTUKLUĞA ÇEVRİLDİ

Olaya ilişkin gözaltına alınan kadın ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilen G.M.U., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası aldı. Görenlerin kanını donduran görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından tepkiler yağarken, mahkeme kadının cezasının, ev hapsinden tutukluluğa çevrilmesine karar verdi.

Oğluyla Kavga Eden 12 Yaşındaki Çocuğu Arabayla Ezdi!Oğluyla Kavga Eden 12 Yaşındaki Çocuğu Arabayla Ezdi!Güncel

Kaynak: İHA

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