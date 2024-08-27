Çankaya Belediyesi'den 'Kuğu' Açıklaması... Siyah ve Beyaz Kuğular Neden Ayrıldı?

Ankara’daki Kuğulupark’ta bulunun siyah ve beyaz kuğular arasındaki anlaşmazlık uzun süredir devam ederken Çankaya Belediyesi yeni bir önlem aldı.

'ANLAŞMAZLIK YAŞANIYORDU'

Çankaya Belediyesi’nden yapılan açıklama şöyle:

“Kuğuları ayırdık!

Peki neden?

Kuğulupark’ta kuğular arasına çektiğimiz tel örgülerle ilgili durumu aydınlatmak isteriz

Beyaz ve siyah kuğularımız arasında birtakım anlaşmazlıklar yaşanıyordu. Siyah kuğular ne yazık ki beyaz kuğularımıza zarar veriyordu. Biz de yaşanan bu anlaşmazlıkları çözmek için aralarına tel örgü çektik.

Siyah kuğular tel örgülerin ardından bile bazı girişimlerde bulunsalar da kuğularımız güvende.”