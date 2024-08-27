Çankaya Belediyesi'den 'Kuğu' Açıklaması... Siyah ve Beyaz Kuğular Neden Ayrıldı?

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kuğulupark'ta bulunan siyah ve beyaz kuğuların, neden birbirinden ayrıldıkları açıklandı.

Çankaya Belediyesi'den 'Kuğu' Açıklaması... Siyah ve Beyaz Kuğular Neden Ayrıldı?

Ankara’daki Kuğulupark’ta bulunun siyah ve beyaz kuğular arasındaki anlaşmazlık uzun süredir devam ederken Çankaya Belediyesi yeni bir önlem aldı.

'ANLAŞMAZLIK YAŞANIYORDU'

Çankaya Belediyesi’nden yapılan açıklama şöyle:

“Kuğuları ayırdık!

Peki neden?

Kuğulupark’ta kuğular arasına çektiğimiz tel örgülerle ilgili durumu aydınlatmak isteriz

Beyaz ve siyah kuğularımız arasında birtakım anlaşmazlıklar yaşanıyordu. Siyah kuğular ne yazık ki beyaz kuğularımıza zarar veriyordu. Biz de yaşanan bu anlaşmazlıkları çözmek için aralarına tel örgü çektik.

Siyah kuğular tel örgülerin ardından bile bazı girişimlerde bulunsalar da kuğularımız güvende.”

Etiketler
Ankara Çankaya
Katil Günyüzü'ne Çıktı, Uzman İsimlerden Kritik Uyarı Geldi: Büyük Kayıp Olabilir Katil Günyüzü'ne Çıktı, Uzman İsimlerden Kritik Uyarı Geldi: Büyük Kayıp Olabilir
Bankalar Ansızın El Koyabilir! Tehlike Çanları Çalıyor Bankalar Ansızın El Koyabilir! Tehlike Çanları Çalıyor
Hakan Fidan ve Azerbaycanlı Mevkidaşından Ortak Açıklama: 'İki Ülke Olarak Çalışmaya Devam Edeceğiz' Hakan Fidan ve Azerbaycanlı Mevkidaşından Ortak Açıklama
Günlerdir Haber Alınamıyor! Narin'in Babasından Halka Çağrı Narin'in Babasından Önemli Çağrı