UAEA Başkanı Grossi'den Korkutan Açıklama: 'Kursk'ta Nükleer Facia Riski Var'

Rusya ile Ukrayna arasında cephe hattında tansiyon düşmüyor. Ukrayna, savaşı Rus topraklarına taşıyor. Yaklaşık 3 haftadır süren Kursk operasyonunda 100'ün üzerinde yerleşim yerinin ele geçirildiğini duyuruyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, durumu, günün birinde diyalog yoluyla sona erecek savaşta ellerini güçlendirecek bir gelişme olarak niteliyor.

Kursk'ta çatışmalar sürerken, nükleer santrale yaklaşık 6,5 kilometre uzaklıktaki Kurchatov'da sirenler çaldı. Reuters haber ajansı, sirenlerin olası bir füze saldırısına karşı çaldığını duyurdu. Bu gelişme, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'nin nükleer santrale ziyareti ile neredeyse eş zamanlı yaşandı.

'SANTRAL NORMALE YAKIN ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR'

Grossi, Kursk NGS'de gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Rus basınına açıklamalarda bulundu.

Ziyareti kapsamında santral ve civarını gezme fırsatı bulduğunu belirten Grossi, "Bugün görebildiklerim doğrultusunda, santralin normale çok yakın bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim" sözlerini kullandı.

Kursk NGS'de kullanılan reaktörün bir muhafaza ekipmanına sahip olmadığını vurgulayan Grossi, "Muhafaza ekipmanının olmaması, reaktör çekirdeğinin neredeyse sıradan bir binada bulunarak, topçu veya insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı çok savunmasız kaldığı anlamına gelir" diye konuştu.

'KURSK'TA NÜKLEER TEHLİKE İHTİMALİ VAR'

Grossi, santrale İHA saldırıları yapıldığına dair bilgilendirme aldığını anlatarak, "Ben de santralde bulunurken bu saldırıların izlerini gördüm. Buraya gelmemin nedeni, Kursk bölgesi yakınlarında şu anda çatışmaların yaşanmasıdır. Kursk bölgesinde nükleer bir olay yaşanma tehlikesi ortaya çıktı" dedi.

Rus yetkililerle tehlikeyi bertaraf etmek için istişareler yapacağını belirten Grossi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile de yakında Kiev'de bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi.

Kaynak: AA