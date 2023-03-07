OECD ülkelerinde enflasyon yüzde 9,2'ye geriledi; en yüksek enflasyon Türkiye'de

Türkiye'de enflasyon ocak ayında yüzde 57,7 olurken İsviçre'nin enflasyonu yüzde 3,3 olarak gerçekleşti

OECD ülkelerinde enflasyon yüzde 9,2'ye geriledi; en yüksek enflasyon Türkiye'de

OECD ülkelerinde tüketici enflasyonu (TÜFE) ocak ayında yıllık bazda yüzde 9,2 oldu. TÜFE, aralık ayında yüzde 9,4 seviyesindeydi.

Verilere göre 37 üyeli OECD'nin en düşük enflasyonu yüzde 3,3 ile İsviçre'de görüldü. TÜFE'nin yüzde 4,3 olduğu Japonya ve yüzde 5,2 ile Güney Kore, en düşük enflasyona sahip diğer ülkeler olarak dikkat çekti.

En yüksek enflasyon ise yüzde 57,7 ile Türkiye'de görüldü. Türkiye'yi yüzde 25,7 enflasyon ile Macaristan ve yüzde 21,5 ile Letonya takip ediyor.

Enerji fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 18,2'den yüzde 16,4'e geriledi. Gıda enflasyonu ise yıllık bazda yüzde 15,6 seviyesinden yüzde 15,2'ye çekildi.

G20 ülkelerindeki yıllık enflasyon yüzde 8,4, G7 ülkelerinde yıllık enflasyon ise yüzde 6,7 oldu.

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