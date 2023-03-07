Mardin Kızıltepe'de elektrik kesintisi!
Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Sistem İşletme Yöneticiliği tarafından yapılan açıklamada, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağını duyuruldu.
Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş., Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı 9 mahallede elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu.
Söz konusu duyuruda, "Dikmen-1 trafo merkezi ile irtibatlı F5 Arıklı fideri üzerinde bulunan trafolarda özel müşteri ekipleri tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle 8 Mart günü 09.30-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır" denildi.
Kızıltepe'de elektrik kesintisi yapılacak mahalleler şöyle:
- Arıklı,
- Kaşıklı,
- Körsu,
- Küplüce,
- Tarlabaşı,
- Tosunlu,
- Yamaç,
- Yumrutaş,
- Odaköy Mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecektir.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: