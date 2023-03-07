Mardin Kızıltepe'de elektrik kesintisi!

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Sistem İşletme Yöneticiliği tarafından yapılan açıklamada, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağını duyuruldu.

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Mardin Kızıltepe'de elektrik kesintisi!

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş., Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı 9 mahallede elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu.

Söz konusu duyuruda, "Dikmen-1 trafo merkezi ile irtibatlı F5 Arıklı fideri üzerinde bulunan trafolarda özel müşteri ekipleri tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle 8 Mart günü 09.30-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır" denildi.

Kızıltepe'de elektrik kesintisi yapılacak mahalleler şöyle:

- Arıklı,

- Kaşıklı,

- Körsu,

- Küplüce,

- Tarlabaşı,

- Tosunlu,

- Yamaç,

- Yumrutaş,

- Odaköy Mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecektir.

Mardin Kızıltepe'de elektrik kesintisi! - Resim : 1

Kaynak: İHA

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