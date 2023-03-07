İstanbul Eminönü'nde raydan çıkan tramvay kaza yaptı!

Eminönü'nden Sirkeci istikametine devam eden tramvay, bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.

Saat 14.45 sıralarında meydana gelen olayda tramvay, iki rayın arasında bulunan elektrik direğini çevreleyen taşlara çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, seferlerde akmasa yaşandı.

SEFERLERDE AKSAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz geçici bir süre için Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Sultanahmet istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Kaynak: İHA