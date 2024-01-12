Odatv'nin erişim engeline AYM'den hak ihlali kararı
AYM, Odatv'ye yaklaşık 4 yıl önce getirilen erişim engeli kararına hak ihlali kararı verdi.
Anayasa Mahkemesi (AYM), Odatv’nin yaklaşık 4 yıl önce gerçekleşen erişim engellemesi kararına karşı bireysel başvurusunu karara bağladı. 3 yıl 10 ay 27 gündür erişim engelli olan Odatv'nin erişim engeline hak ihlali kararı verildi. AYM, söz konusu kararın anayasanın 26. maddesi ile güvence altına alınan ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi. Kararın ardından gözler gözler Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne çevrildi.
6 Mart 2020'de verilen erişim engeli kararının kaldırılması halinde Odatv'nin yasaklı adreslerine yeniden erişim sağlanabilecek.
ODATV NEDEN KAPATILDI?
Odatv’ye yönelik erişim engellemesi kararları 2020 yılının Mart ayında alınmıştı. MİT mensubunun cenaze törenine dair yapılan haberleri gerekçe gösterilerek Odatv’ye erişim engeli getirilmişti.
Odatv avukatları Nisan 2020 yılında Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapmıştı.