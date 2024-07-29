O İlde Termometreler 42 Dereceyi Gösterdi

Kırklareli’nde sıcak hava etkili oluyor. Kentteki termometreler 42 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar mümkün oldukça gölgelik alanlarda vakit geçiriyor.

O İlde Termometreler 42 Dereceyi Gösterdi

Kırklareli’nde sıcak hava etkili oluyor. Kentte sabah saatlerinde başlayan sıcak hava öğle saatlerinde 42 dereceye kadar yükseldi. Vatandaşlar gölgelik alanlarda vakit geçirirken, sıcaktan etkilenen hayvanlar süs havuzlarında serinliyor.

İklim değişikliği sebebiyle havaların çok sıcak olduğunu söyleyen Doğan Bozkurt mümkün olmadıkça dışarı çıkmadığını anlattı. Bozkurt, sıcak havalarda sokak hayvanlarını da unutmadığını belirterek kaplarına su doldurduğunu ifade etti.

Kronik rahatsızlığı olanları uyaran Bozkurt, "Mümkün oldukça dışarı çıkmasınlar" dedi.

Kaynak: İHA

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