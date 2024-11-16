O Görüntüler Dava Dosyasına Girdi: Narin'in Ailesi 6 Kamerayla Saniye Saniye Dev Ekrandan İzlemiş!

Narin Güran cinayetinde aile bireylerinin evlerine taktırdığı kamera kayıtları soruşturma dosyasına girdi. Ailenin, evlerinin ve köyün çevresini görebilecek açıdaki güvenlik kameralarıyla jandarmanın arama çalışmalarını dev ekrandan izleyebildikleri öğrenildi.

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O Görüntüler Dava Dosyasına Girdi: Narin'in Ailesi 6 Kamerayla Saniye Saniye Dev Ekrandan İzlemiş!

Diyarbakır’da 21 Ağustos günü ortadan kaybolup 19 sonra köyün yakınlarındaki derede cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. 8 yaşındaki çocuğun kaybolmasının ardından Güran ailesi, köyde kimsenin can güvenliği olmadığını söyleyerek evlerine güvenlik kameraları taktırdı.

O Görüntüler Dava Dosyasına Girdi: Narin'in Ailesi 6 Kamerayla Saniye Saniye Dev Ekrandan İzlemiş! - Resim : 1

ARAMA ÇALIŞMALARI DEV EKRANDA

Ailenin, evlerine kurdurdukları kameralarla, jandarmanın Narin’i arama çalışmalarını hangi bölgelere yoğunlaştırdığını dev ekrandan izledikleri ortaya çıktı. Tek ekrandan 6 farklı noktayı görecek açıda kamera kayıt sistemiyle elde edilen bu görüntüler, “Suç delillerini gizleme, değiştirme veya yok etmek” suçundan haklarında soruşturma yürütülen aile bireyleriyle ilgili soruşturma dosyasına eklendi.

O Görüntüler Dava Dosyasına Girdi: Narin'in Ailesi 6 Kamerayla Saniye Saniye Dev Ekrandan İzlemiş! - Resim : 2

Bu durum, halihazırda jandarmayı yanlış yönlendirdiği bilinen ailenin, jandarmanın adımlarını izleyerek buna göre hareket ettiği ve delil kararttığı yorumlarına neden oldu.

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Kaynak: Sözcü

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