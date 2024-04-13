Nuri Alço'nun sağlık durumunda son durum ne? Bu kez kendisi paylaştı

Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Nuri Alço, geçen günlerde beyinde pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alınmıştı. Yoğun bakımdan çıkan ünlü oyuncu hastane odasından bir video paylaştı.

Alço hastane odasından paylaştığı videoda, "En kısa zamanda geleceğim zaten yoğun bakımdan çıktık herhangi bir şey yok” dedi.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILMIŞTI

Alço geçen günlerde sevenlerini korkuttu. 73 yaşındaki usta sanatçı, bayram tatili için kendi memleketi olan Eskişehir'deki evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk muayenede sanatçının beyin damarında pıhtı attığı tespit edildi. Alço daha sonra yoğun bakımda tedaviye alındı.