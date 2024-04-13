Nuri Alço'nun sağlık durumunda son durum ne? Bu kez kendisi paylaştı
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Nuri Alço, sağlık durumuna ilişkin en son bilgiyi kendisi paylaştı.
Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Nuri Alço, geçen günlerde beyinde pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alınmıştı. Yoğun bakımdan çıkan ünlü oyuncu hastane odasından bir video paylaştı.
Alço hastane odasından paylaştığı videoda, "En kısa zamanda geleceğim zaten yoğun bakımdan çıktık herhangi bir şey yok” dedi.
YOĞUN BAKIMA KALDIRILMIŞTI
Alço geçen günlerde sevenlerini korkuttu. 73 yaşındaki usta sanatçı, bayram tatili için kendi memleketi olan Eskişehir'deki evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk muayenede sanatçının beyin damarında pıhtı attığı tespit edildi. Alço daha sonra yoğun bakımda tedaviye alındı.