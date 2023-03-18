Nevşehir'de işçileri taşıyan kamyonet ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

Nevşehir'de işçileri taşıyan kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Nevşehir'de işçileri taşıyan kamyonet ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

Nevşehir - Aksaray karayolu üzeri Acıgöl Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında; İbrahim S. yönetimindeki otomobil ile aynı istikamette seyreden ve Acıgöl Organize Sanayi'ne giden işçileri taşıyan Saadettin S. yönetimindeki kamyonet çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle Nevşehir - Aksaray karayolu tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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