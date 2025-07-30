Nesli Tükenmek Üzere! Silivri'de Görüldü
İstanbul'un Silivri ilçesindeki Parkköy Sahili'nde, nesli tükenmekte olan su samuru görüldü. Su samurunu fark eden vatandaşlar heyecanlanırken, o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.
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Silivri'nin Parkköy mevkiinde bugün öğle saatlerinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru görüldü.
Marmara Denizi'nde kıyaya yakın yerlerde ahenkle dans eden su samuru, denizde bulunan vatandaşları heyecanlandırdı. Çevredekiler o anları kayıt altına aldı.
Kaynak: İHA
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